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Cimnastik Federasyonu, hakemlik kursu sürüyor

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Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu devam ediyor

Cimnastik Federasyonu, hakemlik kursu sürüyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile ArtisikCimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu devam ediyor.
Üçüncü günü geride kalan ArtisikCimnastik Kadın Hakemlik Kursu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“Cimnastik federasyonu olarak sporumuzun durduğu bu günlerde çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için aday hakemlik kursu düzenledik.
Aktif sadece iki hakemimiz olmasından ötürü büyük bir sıkıntı yaşamaktaydık. Online olarak yapılan kursumuza 50 aday hakeminkatılması ve etkin şekilde kursta yer alması gelecek anlamında bizleri çok mutlu etti. Online olarak verilen kursumuzun sınavları sporumuzun başladığı dönemde yüz yüze yapılacak.”
 
 
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