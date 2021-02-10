Cimnastik Federasyonu, hakemlik kursu düzenleyecek

Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenleyecek.

Artisik Cimnastik Kadın Hakemlik Kursu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“11 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında (Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) 4 gün olmak kaydıyla), KKTC saatine göre 10:00_13:00 arasında Türkiye CimnastikFedarasyonu’nun destekleri ile ArtisikCimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenlenecek.

Antrenörlerimizin katılımı zorunlu olduğu kursa bu işe gönül vermiş kişilerde başvuru yapabilecekler. Kursa kayıt için 05338741452 numaralı telefona başvuru yapılabilecek.”

