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Cimnastik Federasyonu genel kurul gerçekleştirdi

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KKTC Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda olağan mali genel kurulunu gerçekleştirirken, faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklandı

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Cimnastik Federasyonu genel kurul gerçekleştirdi
KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu açılış töreni sonrasında olağan mali genel kurul gerçekleştirdi.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu yönetim kurulu odasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen olağan mali genel kurulun  gündeminde “Açılış konuşması, başkanlık divanın oluşması, 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, 2020 yılı mali raporunun ibra edilmesi, 2021 yılı bütçesinin görüşülüp onaylanması, 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülüp onaylanması, dilek ve temenniler ile kapanış” yer aldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun konuşması sonrasında, divan heyeti belirlendi. Şevki Usta divan başkanı, Menteş Baytaroğlu ve Emel Serdaroğlu, divan sekreteri oldular.
2020 yılı faaliyet ve mali raporları okunarak oy birliği ile aklandı. 2021 yılı bütçesi ve faaliyet raporu da görüşülerek onaylanırken, genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.
 
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