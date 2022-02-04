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Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı

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4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen ve KKTC Meclisi önünde sona eren 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalık yürüyüşüne pankartları ve sloganları ile katılan KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri ve çocukları farkındalık yaratılmasına katkı koydu

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Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
KKTC Cimnastik Federasyonu, Büyük Atak Eğitim Merkezi ile birlikte Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği farkındalık yürüyüşüne katıldı.
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen ve KKTC Meclisi önünde sona eren 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalık yürüyüşüne pankartları ve sloganları ile katılan KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri ve çocukları farkındalık yaratılmasına katkı koydu.
KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada “Kanser Hastalarına Yardımlaşma Derneği ile birlikte çalışma yapmaya devam edeceğiz. Çağımızın hastalığı olan kansere karşı hep birlikte mücadele ederek sevdiklerimizi bu hastalıktan korumamız gerekmektedir.” açıklaması yapıldı.
 
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