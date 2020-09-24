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Cimnastik Federasyonu eski başkanlarını onurlandırdı

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Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona hizmet veren eski başkanlara teşekkür plaketi vererek, onurlandırırken, başkan Hasan Sapsızoğlu, yaptığı açıklamada “Başkanların hem tecrübelerinden yararlandık hem de federasyonun daha iyi yerlere gelmesi noktasında fikir alışverişinde bulunduk.” açıklamasını yaptı

Cimnastik Federasyonu eski başkanlarını onurlandırdı
KKTC Cimnastik Federasyonu, eski federasyon başkanlarını unutmadı. Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu, bugüne kadar federasyona hizmet veren eski başkanlarına teşekkür plaketi vererek, onurlandırdı.
Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, federasyona hizmet veren eski başkanlar ile yemekte bir araya geldi. Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Turgut Şahinoğlu, Mehmet Sporcuoğlu ve hayatını kaybeden Türkay Çavuşgil adına oğlu Yakup Çavuşgil’e birer plaket takdim edildi.
Cimnastik Fedrasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon olarak geçmiş dönemlerde cimnastik sporuna hizmet eden başkanlara, çocuklara verdikleri değer ve cimnastik sporuna sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sapsızoğlu, “Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe” sloganı ile eski başkanlar ile bir araya gelerek hem geçmiş tecrübelerinden yararlanma hem de federasyonun daha iyi yerlere gelmesi noktasında fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardı.
Özel nedenlerle geceye katılamayan eski başkanlar Fatoş Türkel ve Omar Göker’e de ileriki günlerde plaketleri verileceği belirtildi. Yine eski başkanlardan Vural Türkmen’e ise bir süre önce ziyaret düzenlenerek plaketi takdim edilmişti.
 
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