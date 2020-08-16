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Cimnastik Federasyonu, antrenör semineri düzenleyecek

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Cimnastik Federasyonu, yönetim kurulu üyesi Figen Yaman Lesinger, koordinatörlüğünde katılımın zorunlu olacağı antrenör vize semineri düzenleyecek

Cimnastik Federasyonu, antrenör semineri düzenleyecek
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu etkinliklerini ara vermeden sürdürürken, antrenörvize semineri düzenleyecek.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda, 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü düzenlenecek vize seminerinin koordinatörlüğünü KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Figen Yaman Lesinger yapacak. Vize seminerine katılım zorunlu olacak. Vize seminerine katılmayanlar; 2020 yılı içinde antrenörlük yapamayacak ve kademe ilerleme kurslarına katılamayacaklar.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu yapılacak seminerle, eğitim kalitesini dahada yukarıya çekerek ülke geneline yayılmış olan cimnastik sporunu dahada başarılı hale getirmeyi hedefliyor.
 
 
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