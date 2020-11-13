Cimnastik Federasyonu, Altın Kurdele salonunun halılarını yeniledi

KKTC Cimnastik Federayonu yönetimi, cimnastik sporunu ülke geneline yaymak ve cimnastiğin daha da gelişmesini sağlamak için kulüplere katkılarını sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federayonu yönetimi, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Derneği salonunun halı ihtiyacını giderip yeniledi.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Derneği yapılan katkı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımızda ihtiyacımız olan halılar için desteklerinden dolayı Cimnastik Federayonu başkanı Hasan Sapsızoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.



