Cimnastik Federasyonu, Altın Kurdele salonunun halılarını yeniledi

KKTC Cimnastik Federayonu yönetimi, cimnastik sporunu ülke geneline yaymak ve cimnastiğin daha da gelişmesini sağlamak için kulüplere katkılarını sürdürüyor.
KKTC Cimnastik Federayonu yönetimi, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Derneği salonunun halı ihtiyacını giderip yeniledi.
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Derneği yapılan katkı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımızda ihtiyacımız olan halılar için desteklerinden dolayı Cimnastik Federayonu başkanı Hasan Sapsızoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.