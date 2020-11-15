Cimnastik Fedarasyonundan, branş tepkisi

KKTC Cimnastik Fedarasyonu yaptığı açıklamaile federasyona bağlı branşların başka bir federasyonunuhdesine geçmesine tepki gösterirken, “Cimnastik Federasyonunun uhdesinde ve faaliyet alanında olan pilates ve aerobik branşlarının başka bir spor federasyonuna geçmesine nasıl göz yumulur? Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulundan,bu yanlıştan dönülmesi için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu'nun resmi gazetede yayınlanarak, halen yürürlükte bulunan tüzüğünde sportif branşlarımız; cimmastik ve aerobik ana spor branşlarıdır.

Mevcut tüzüğümüzdeki ana spor branşlarımıza, alt branşlarının eklenmesi ve sportif faaliyet alanlarımızın netleşmesi amacıyla, yürürlükte ki tüzüğümüzde yazılı olmayan alt branşlarımızla ilgili olarak 2013 yılında geçmiş yönetim tarafından tüzük değişikliği yapılmış ve genel kurulda onaylanarak, resmi gazetede yayınlanması için yetkili ve ilgili merciye yazılı olarak verilmiş idi.

Ayrıca, 2011 yılında KKTC Cimnastik Federasyonumuz tarafından gerçekleştirilen pilates ve aerobik antrenörlük kurslarına ait tüm resmi kayıt ve belgeler ilgili yetkili makamlara verilmişken,Cimnastik Federasyonunun uhdesinde ve faaliyet alanında olduğunu gösteren bu branşlarımızın başka ve ilgisi olmayan bir spor federasyonuna geçmesine nasıl olurda göz yumulabilir?

Federasyonumuz tarafından yapılan bu tüzük değişiklileri KKTC Cimnastik Fedarasyonu tüzüğüne eklenmeyip, farklı ve ilgisi olmayan bir fedarasyonun uhdesinde faaliyet alanına geçirilmesine göz yumularak, bugüne kadar gelinmesine neden olmuştur. Ana ve alt branşlarımızın başka ve ilgisiz bir spor fedarasyonuna geçmesine göz yumulması neticesinde; hem uluslararası, hemde Türkiye'deki muadil ve eş spor federasyonlarında temsiliyette sıkıntı, karışıklık ve yetki karmaşasını bizlere yaşatmaktadır.

Federasyonumuz özerk bir yapıya yeniden kavuşturulduktan sonra yönetimimiz tarafından böylesi yanlıştan dönülmesi için detaylı yeni bir tüzük hazırlanmış olup, genel kurulda oy birliğiyle tüzüğümüz kabul görerek üye kulüplerimizce onaylanmıştır. Bu konu ile ilgili ve yetkili makamlara resmi gazetede yayınlanması için 8 ay önce gönderilmiş olmakla beraber, bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamış ve herhangi bir gelişim olmamıştır.

Bu nedenle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun biran önce toplanarak bu yanlıştan dönülmesi için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

67/1999 sayılı Yasa’nın 12(2) maddesi “Spor federasyonları, kendi spor dallarındaki faaliyetlerini uluslararası kurallara göre düzenlerler, yönetirler, öğretirler, ülkeye yayarlar, geliştirirler ve o spor dalında ülke içinde veya dışında Devleti temsil ederler.” şeklinde ifade edilmektedir

67/199 sayılı yasa'nın 13 (1) (B) Bir spor dalında faaliyet gösteren spor federasyonunun mevcut olması halinde, aynı spor dalına ilişkin başka spor federasyonu veya mevcut spor federasyonunun oluşumunu veya işlevini etkileyebilecek başka herhangi bir oluşum kurulamaz ve kurulmasına izin verilemez.

67/199 sayılı yasa' nın 38 (3) Spor federasyonlarının Tüzük ve Yönetmelikleri bu Yasa kurallarına bağlı kalmak koşuluyla uluslararası spor federasyonlarının kurallarına uygun olarak düzenlenir.



