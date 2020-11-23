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Cimnastik camiası, Şeniz Edip’in mutluluğuna ortak oldu

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Cimnastik camiası, Şeniz Edip’in mutluluğuna ortak oldu
Cimnastik camiası, geçtiğimiz akşam dünyaevine giren eski milli cimnastikçi Şeniz Edip’in evlilik törenine katılıp, mutluluğuna ortak oldu.
Bir dönem cimnastik antrenörlüğü de yapan Şeniz Edip ve eşi Mustafa Ercan'ın sevgilerini ölümsüzleştirmeye doğru attıkları adımda KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastik antrenörleri ve cimnastik sporcuları, Hidden Garden’da yapılan düğün törenine katıldılar.
 
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