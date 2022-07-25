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Cimnastik Bir İnci gibi parlayacak

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Cimnastik Bir İnci gibi parlayacak
KKTC CimnastikFedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali düzenliyor.
Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos’ta 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC CimnastikFedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek festival KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak. 
KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklama ile bütün vatandaşları festivale davet etti.
 
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