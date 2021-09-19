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Cimnastik antrenörleri belgelerini törenle aldılar

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Cimnastik antrenörleri belgelerini törenle aldılar
KKTCCimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verildi.
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuAhmed Sami Topcan Toplantı Salonunda teorik, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda ise pratik eğitimlerinin yapıldığı, kursu başarıylatamamlayan 31 yeni yardımcı antrenöre belgeleri, Lefkoşa Cimnastik Kulübü salonunda düzenlenen törenle belgeleri verildi.
KKTCCimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi şartlarından dolayı törene sadece kulüp başkanlarını, kursu başarıyla tamamlayanları ve kursta eğitim veren hocaları davet etti. Kursu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan antrenörler, eğlenceli bir gece geçirdiler.
 
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