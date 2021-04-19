KKTC Cimnastik Federasyonunun, “Sporumuza köprü ol” projesi ile tedarik ettiği cimnastik aletleri, kullanılmaya başlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, aletlerin kullanılmaya başlanması sonrasında yaptığı açıklamada, “Sporumuza köprü ol projemize verilen destekler sayesinde federasyon binamızda ve kulüplerimizin kullanımına verilecek olan altyapı yardımcı malzemelerine kavuştuk. Uzun bekleyiş sonunda aletlerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.” ifadelerini kullandı.

