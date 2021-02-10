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Cimnastiğe her yer salon

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Cimnastiğe her yer salon
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Akdoğan’da bulunan BodyformCimnastik Kulübünün sporcusuNafiye Giritli, karantina sürecinin yaşandığı bugünlerde cimnastik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Balaların üzerinde yaptığı hareketlerle beğeni toplayan NafiyeGiritli’nin çalışmaları ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu açıklama yaparken, Bu güzel çalışma için BodyformCimnastik Kulübüsporcumuz NafiyeGiritli’ye ve kulübümüze çok teşekkür ederiz.
Cimnastik ailesi olarak amacımız; çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir.” ifadelerini kullandı.
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