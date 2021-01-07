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Çıkış yolu, çocuk hakları üzerinden dava

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Nazım Burgul, spor politikalarının belirlenmesi konusunda öneride bulunurken, "Tek ülke, tek temsiliyet" kuralından çıkışın tek yolununçocuk hakları çerçevesinde"Sporcu Çocuklar" temelli bir davadosyalamak olduğuna vurgu yaptı

Çıkış yolu, çocuk hakları üzerinden dava
Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi DoçDr Nazım Burgul, spor politikalarının belirlenmesi konusunda öneride bulundu.
Nazım Burgul’un sosyal medya hesabından spor politikalarının belirlenmesi konusunda çocuk haklarının öne çıkarılmasına vurgu yaparken,yaptığı öneri şöyle:
"Tek ülke, tek temsiliyet" kuralı olduğu sürece Kıbrıs'ın Kuzeyi oyun dışı kalmaya devam edecek.
Bundan çıkışın tek yolu çocuk hakları çerçevesinde "Sporcu Çocuklar" temelli bir davayı UNICEF ve CAS üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dosyalamaktır. Böylesi bir spor politikasınadestek vermek lâzımdır.”
 
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