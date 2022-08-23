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Cihangir’den dev organizasyon

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Cihangir’den dev organizasyon
Cihangir Futbol Okulu büyük bir futbol turnuvası organizasyonu gerçekleştirecek. Cihangir Futbol Okulunun organizesi ile 11 kulübün U9 Grubu takımları Cihangir Stadında buluşacak. Fındıklar Otobüs İşletmeleri sponsorluğunda 28 Ağustos Pazar günü U9 kategorisinde düzenlenecek olan turnuvaya, ev sahibi Cihangir, Baf Ülkü Yurdu, Düzkaya, Dumlupınar, Binatlı, MTG, Dikmen, Hamitköy, Yenicami, Esentepe ve Çetinkaya katılacak.
 
 
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