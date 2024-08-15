Cihangir Kulüp Başkanı Karavezirler dünyaevine girdi

Süper Ligin güçlü takımlarından olan Cihangir'in Başkanı Hüseyin Karavezirler nişanlısı Türkan Bayraktar'la Korinuem Golf Resort'ta düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in de oğlu olan Hüseyin Karavezirler ile öğretmen Türkan Bayraktar’ın düğünü aile arasında yapıldı.
Halkın Sesi ailesi olarak Türkan-Hüseyin Karavezirler çiftini kutluyor mutluluklarının daim olmasını temenni ediyoruz
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