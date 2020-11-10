Çiğdem'in yeni yaş mutluluğu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün yönetim kurulunda görev yapan Çiğdem Acarbaş yeni yaşını kutladı.

Yönetici arkadaşı Didem Mülazim başta olmak üzere arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutlayan Çiğdem Acarbaş,pastasındaki mumları üflemeden önce ise dilek diledi.

Futbol özleminin bir an önce bitmesini dileğiyle pastasını kesen Çiğdem Acarbaş, Hamitköy’ün de başarılı sezonlar geçirmesini diledi.

