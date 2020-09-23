Çetinkaya sporcularına tam burs

Çetinkaya kulübüne imzalanan işbirliği anlaşması ile sporcular için RDÜ’de tam burslu eğitim şansı tanındı

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Çetinkaya’da, Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu bağlamda RDÜ’yü ziyaret eden Çetinkaya kulübüne sporcular için tam burs eğitim şansı tanındı.Görüşme sonrası RDÜ Rektörü Hasan Ali Bıçak’tan açıklama, açıklama şöyle;

“KKTC Üniversite Sporları Federsyonu Başkanlığı yaptığım dönemde, Türkiye’yi temsilen, 2002 yılında Macaristan’da ve 2004 yılında da Mayorka’da, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen, Dünya Uluslararası Futsal Turnuvasında KKTC Üniversiteleri Futsal Milli Takımında yer alan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Sn. Ceran Tunalı ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Raif Vangöl’üüniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.

Üniversitemiz Çetinkaya Kulübü’nde spor yaşamlarını sürdürmekte olan başarılı genç sporculara bir protokol çerçevesinde tam burs verecektir.

Sn Tunalı ve Sn. Vangöl’eüniversitemizi ziyaretleri için teşekkür eder ve üstlendikleri Çetinkaya gibi mazisi başarılarla dolu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde sembol olan bir kulübün yönetilmesinde kendilerine başarılar dilerim.”



