Cenker Kaya turnuvası ödülleri verildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, KKTC Futbol Tenisi Federasyonunun desteği, Girne Belediyesi, Final Üniversitesi, EziçRestaurant, Kıbrıs Evi FrozenFood, Güney Garaj ve Hediyem Su sponsorluğunda gerçekleştirilen Cenker Kaya 1. Futbol Tenisi Turnuvası, Girne Belediyesi Tenis Kortlarında gerçekleştirildi.
Çok sayıda takımın katılımı ile gerçekleşen organizasyon çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya kadınlar kategorisinde 4 takım, büyük erkekler kategorisinde 20 takım ve masterler kategorisinde 4 takım toplam 28 takım katılarak kıyasıya mücadele ettiler.
Cenker Kaya’nın Eşi Binnaz Kaya ve Kızı Melis Kaya da turnuvayı baştan sona takip ederek sporcuların yanında oldular. Ayrıca, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve birçok sporsever müsabakaları takip etti.Dereceye giren takımlara ödülleri turnuva sonunda verildi.
Turnuva sonuçları şöyle:
Kadınlar Kategorisi:
CROWS : AyşeMullacuma, Gizem Yahat, Meryem Bozkurt
DAÜ: Rale Güleç, Zaliha Ersöz, Cemre Kara
Büyük Erkekler Kategorisi
MIRACLE: Sabri Selden, Raif Selden, Murat Ormancı, Hasan Ağaç
ALTINKOY: Kenan Oshan, Güvenç Sakallıoğlu, Arda Eren Metin
Master Erkekler Kategorisi:
MIRACLE: Sabri Selden, Raif Selden, Murat Ormancı, Ahmet Coşkun
CROWS: Beha Karabulutoğlu, Adem Erten, Talat Şentürk
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