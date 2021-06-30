Cenker Kaya turnuvası ödülleri verildi

Cenker Kaya 1. Futboltenisi Turnuvasında kadınlar kategorisinde Crows, büyük erkekler ve master kategorilerinde Miracle takımı şampiyon oldular

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, KKTC Futbol Tenisi Federasyonunun desteği, Girne Belediyesi, Final Üniversitesi, EziçRestaurant, Kıbrıs Evi FrozenFood, Güney Garaj ve Hediyem Su sponsorluğunda gerçekleştirilen Cenker Kaya 1. Futbol Tenisi Turnuvası, Girne Belediyesi Tenis Kortlarında gerçekleştirildi.Çok sayıda takımın katılımı ile gerçekleşen organizasyon çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya kadınlar kategorisinde 4 takım, büyük erkekler kategorisinde 20 takım ve masterler kategorisinde 4 takım toplam 28 takım katılarak kıyasıya mücadele ettiler.Cenker Kaya’nın Eşi Binnaz Kaya ve Kızı Melis Kaya da turnuvayı baştan sona takip ederek sporcuların yanında oldular. Ayrıca, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve birçok sporsever müsabakaları takip etti.Dereceye giren takımlara ödülleri turnuva sonunda verildi.Turnuva sonuçları şöyle:CROWS : AyşeMullacuma, Gizem Yahat, Meryem BozkurtDAÜ: Rale Güleç, Zaliha Ersöz, Cemre KaraALTINKOY: Kenan Oshan, Güvenç Sakallıoğlu, Arda Eren MetinMIRACLE: Sabri Selden, Raif Selden, Murat Ormancı, Ahmet CoşkunCROWS: Beha Karabulutoğlu, Adem Erten, Talat Şentürk