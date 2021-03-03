Cenk Yılmaz'ın babası vefat etti

Cenk Yılmaz’ın babası Hüseyin Yılmaz vefat ederken, Futbolcular Derneği ve Doğan Türk Birliği kulübü yayınladıkları taziye mesajı ile Cenk Yılmaz’ın acısını paylaştılar

K-PET Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin deneyimli kalecisi Cenk Yılmaz’ın babası Hüseyin Yılmaz vefat etti.

Futbolcular Derneği ve Doğan Türk Birliği kulübü yayınladıkları taziye mesajı ile Cenk Yılmaz’ın acısını paylaşırken, mesajda “Takımımızın oyuncularından Cenk Yılmaz’ın babası Hüseyin Yılmaz Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet dilerken ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

Futbolcular Derneğinin taziye mesajı ise “Ülkemiz futbolunun değerli sporcularından Cenk Yılmaz kardeşimizin kıymetli babası Hüseyin Yılmaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. ifadeleri kullanıldı.

