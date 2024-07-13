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Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya yakın.

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Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye
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Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.
Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
DHA'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı Cenk Tosun'un maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı belirtildi.
 
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