Cengiz, spora Spor Dairesinde katkı koyacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nda görev yapan Remzi Cengiz, KKTC Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’na atanması sebebiyle 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle KTFF’deki tüm görevlerinden istifa etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yeni görevine atananRemzi Cengiz ile ilgili yapılan açıklamada “Federasyonumuz için ortaya koyduğu emeklerden ötürü Remzi Cengiz’e teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

