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Çavuşgil, Cimnastik Federasyonuna müteşekkir

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Yakup Çavuşgil, babası Türkay Çavuşgil anısına yarışma organize eden Cimnastik Federasyonuna teşekkür ederken, “Başkan Hasan Sapsızoğlu nezdinde Cimnastik Federasyonunu ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi bildirir, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ederim.” ifadelerini kullandı

Çavuşgil, Cimnastik Federasyonuna müteşekkir
Cimnastik ve Vücut Geliştirme şampiyonu Yakup Çavuşgil, merhum babası Türkay Çavuşgil anısına 1.Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakasınıorganize eden KKTC Cimnastik Federasyonuna teşekkür etti.
Yakup Çavuşgil’in sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür açıklaması şöyle:
“Yaşadığımız bu pandemi sürecindeki onure edici ve saygıdeğer davranıştan dolayı, başkan Sn. Hasan Sapsızoğlunezdinde KKTC Cimnastik Federasyonunu, tüm hocalarımızı ve organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik eder, teşekkürlerimi bildiririm.
Hocaların hocası Türkay Hocam (Türkay Yakup Çavuşgil)bak yetiştirdiğin böyle güzel öğrencilerin var ki senin kıymetini biliyorlar. Ne mutlu bize! Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
Hani bir laf vardır,“Pazara kadar değil,mezara kadar”.Bu laf burada gerçekliğini gösteriyor. Sayın hocam Hasan Sapsızoğlu, her daim maddi ve manevi, her ne gerekirse sonuna kadar yanınızdayım.  Lafla değil, icraatla!”
 
 
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