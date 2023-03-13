Çamlıbel genel kurul gerçekleştirecek

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübü, başkan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.

18 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de Çamlıbel Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda başkan Mehmet Asker aday olmayacak. Çamlıbel Spor Kulübü başkanlığına aday olmak isteyenler 18 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’a kadar başvurularını yapabilecekler.

