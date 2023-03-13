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Çamlıbel genel kurul gerçekleştirecek

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Çamlıbel genel kurul gerçekleştirecek
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Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübü, başkan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.
18 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de Çamlıbel Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda başkan Mehmet Asker aday olmayacak. Çamlıbel Spor Kulübü başkanlığına aday olmak isteyenler 18 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’a kadar başvurularını yapabilecekler.
 
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