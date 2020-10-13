Çalıcıoğlu ailesinde Peri mutluluğu

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin başarılı kalecisi Gökhan Çalıcıoğlu ve eşinin kız bebekleri oldu.
Peri ismi verilen bebek için Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü de kutlama mesajı yayınlayarak Gökhan ve eşini tebrik etti. Bizler de Peri bebeğe sağlıklı uzun bir ömür dileriz.
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