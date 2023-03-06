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CAK ilk etap eğitimlerini tamamladı

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CAK ilk etap eğitimlerini tamamladı
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile iş birliğinde oluşturduğu Cimnastik Arama Kurtarma (CAK) ekibi ilk etap eğitimlerini başarı bir şekilde tamamladı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun ilk etap eğitimlerinin tamamlanmasıyla ilgili açıklaması şöyle:
“Cimnastik Federasyonu olarak Cimnastik Arama Kurtarma (CAK) ekibimiz ilk etap eğitimlerini başarı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız.
Yaşanan olumsuz olaylarda elimiz kolumuzun bağlı kalmaması ve istenmeyen olaylarda daha bilinçli bir şekilde halkımızın yanında olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.
CAK ekibinin kurulması için desteğini bizlerden esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı başkanı Atilla Karaca’ya ve tüm Sivil Savunma Teşkilatı ekibine çok teşekkür ederiz.”
 
 
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