Cahitoğlu’ndan atıcılara tam destek

KKTC Atıcılık Federasyonu ile görülen Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, “Atıcılık alanında da sporcularımızı Olimpiyatta görmeyi hayal ediyoruz. Atıcılık dalında Olimpiyat kovalayan sporcularımıza devlet olarak sahip çıkacağız” dedi

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu başkan ve sporcularını kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette, KKTC Atıcılık Federasyonu başkanı Ali Akgürcü ile birlikte Türkiye’de katıldıkları yarışmada önemli başarılar kazanan sporcular İbrahim Akgürcü, Salih Oday , Emirali Erbilek, Hasan Kutlu ve Salahi Zaimoğlu yer aldı.

AKGÜRCÜ: SPORCULARIMIZ TÜRKİYE’DE ZİRVEDE

Federasyon başkanı Ali Akgürcü yapmış olduğu açıklamada, KKTC Atıcılık Federasyonu sporcularının, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 6-8 Eylül tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Skeet Zafer Kupası Şampiyonası’na damga vurduğunu belirtti.

Akgürcü, büyük erkekler kategorisinde Salahi Zaimoğlu’nun birinci, Salih Oday’ın ikinci ve İbrahim Akgürcü’nün üçüncü olarak sporcularımızın kürsüyü domine ettiğini ifade etti.

Takımsal klasmanda da yine ülkemizden Özden Tunçkol-Kemal Madencioğlu-İbrahim Akgürcü’nün olduğu takımın birinci, Salahi Zaimoğlu’nun olduğu takımın ikinci ve Emirali Erbilek-Hasan Kutlu-İstiklal Metay’ın olduğu takımın da üçüncü olduğunu açıklayan başkan Ali Akgürcü, atıcılık dalında Türkiye’de zirvede olduklarını kaydederek federasyonun diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi ve destek talep etti.

CAHİTOĞLU: ATICILARIMIZI DA OLİMPİYATTA HAYAL EDİYORUZ

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu konuşmasına sporcuları kutlayarak başladı ve başarılarının devamını diledi.

Cahitoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Atıcılık sporunu yakından takip ediyoruz. Çok başarılı sporcularımız var. İnşallah Buse Savaşkan gibi atıcılık alanında da sporcularımızı Olimpiyatta görmeyi hayal ediyoruz. Buse devletimizin de desteği ile bunu başardı. Atıcılık dalında Olimpiyat kovalayan sporcularımıza devlet olarak sahip çıkacağız ve bu yolda başarı gösteren sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Cahitoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu’na da çalışmalarında başarı dileyerek imkanlar dahilinde desteklerinin süreceğini aktardı.

