Çağıl Akpınar İngiltere’deki Uluslararası Junior Golf Turnuvasında şampiyon

İngiltere’nin Blackburn şehri Pleasington Golf Sahasında 14 Ağustos Çarşamba gün gerçekleşen ve kızlı erkekli, 18 yaş altı 53 golf oyuncusunun katıldığı Junior Open Golf Turnuvasında Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Düzkaya Kulübü oyuncusu kızımız Çağıl Akpınar, en yakın rakibinin 3 vuruş önünde Net 62 ile Şampiyonluğu elde etti. Stroke Play formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada Net 65 ile Jackson Shorrocks ikinci olurken, Aaron Ball da Net 66 ile üçüncülüğü elde etti. Sponsorluğunu, dünyaca ünlü Olimpiyat Altın Madalyalı profesyonel golf oyuncusu İngiliz Justin Rose ve İngiltere’nin çok önemli basın yayın kuruluşu The Telegraph’ın yapmış olduğu

Junior Open Golf Turnuvası sonrası kazananların ödülleri turnuva organizatörleri ve yetkililer tarafından takdim edildi.

Turnuvada elde edilen başarı sonrası Çağıl Akpınar’ın Portekiz’de yapılacak olan finallere çağrılma ihtimali doğdu.

KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Ali Ratip Doğruer: “Geçmişte Federasyonumuzun organize etmiş olduğu ders programlarında golfe başlayan ve ailesinin de özel ilgisi ile kendisini geliştiren, Federasyonumuzun destekleri ile yurt dışı turnuvalara katılan Çağıl kızımızın başarısı Federasyon olarak bizi gururlandırmıştır.” dedi.



