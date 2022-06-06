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Büyükkonuk güreşçilerinden çevre temizliği

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Büyükkonuk güreşçilerinden çevre temizliği
Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle temizlik çalışmasında bulundu. Karpaz bölgesinde bulunan ve en önemli yeşil kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Ronsas sahilinde yapılan etkinliğe, çevre gönüllüleriyle birlikte 45 Büyükkonuk güreşçisi katıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’dan, deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunmasına ilişkin proje hakkında bilgi alan gönüllüler, daha sonra sahilde çevre temizliği yaptı.
Etkinliğe katılan gönüllü çevreci gençler, daha sonra güreş antrenmanı yaptı ve deniz sezonunu açtı.
 
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