banner762
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
5 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
10 0
 
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
12 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
47 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
20 0
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
132 0
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
11 0
banner797

Büyük ödül teslim edildi

banner476

banner714
Büyük ödül teslim edildi
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nün gerçekleştirmiş olduğu piyangonun büyük ikramiye talihlisi ödülünü aldı.
14 Şubat 2022 tarihli çekiliş sonucunda 0827 numaralı biletin sahibi Yağmur Bebek 7000TL'lik ödülünü TürkmenköyKulüp Başkanı Salih Saygılı'dan teslim aldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.