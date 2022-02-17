Büyük ödül teslim edildi

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nün gerçekleştirmiş olduğu piyangonun büyük ikramiye talihlisi ödülünü aldı.
14 Şubat 2022 tarihli çekiliş sonucunda 0827 numaralı biletin sahibi Yağmur Bebek 7000TL'lik ödülünü TürkmenköyKulüp Başkanı Salih Saygılı'dan teslim aldı.
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