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Burgul: UEFA’ya ufaktan anlatmak lâzım

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Burgul: UEFA’ya ufaktan anlatmak lâzım
Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyesi Nazım Burgul, 90’ı aşkın futbol kulübünün olduğu Kuzey Kıbrıs’ın UEFA organizasyonlarında olmamasına buna rağmen aktif futbol ligi olmayan Lihtenştayn’ın olmasına tepki gösterdi.
UEFA utansın diyen Nazım Burgul’un açıklamaları şöyle:
“Lihtenştayn’ın aktif bir futbol ligi bile yok ama takım olarak UEFA Uluslar Ligi’nde varlar. Avrupa Şampiyonası’nda ise San Marino ve Cebelitarık’la aynı grupta yer alıyorlar. UEFA utansın ki Kuzey Kıbrıs’ta 90’ı aşkın futbol kulübü var. Ufaktan anlatmak lâzımdır.”
 
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