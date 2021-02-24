Burgul: Okul Sporları Federasyonu şart

KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyesi Nazım Serkan Burgul, okul sporlarının önemine yönelik açıklamada bulundu.

Okul Sporları Federasyonunun kurulmasının şart olduğunu vurgulayan Nazım Serkan Burgul’un açıklamaları şöyle:

“Okul sporları operasyonu esâsen spor kulüplerine kaliteli insan kaynağı yetiştiren bir vizyonda olmalıdır.

Bu durum bizde maalesef hep terse işler.Bunu düzeltmenin yolu vardır. Dünya örneklerinde de olduğu gibi sağlam fonlanan bir Okul Sporları Federasyonunun kurulması şarttır. Zira yokluklar içerisinde debelenen birkaç kişiyle bu çark maalesef dönmüyor.”

