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Burgul, koordinatörlük önerisi yaptı

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Burgul, koordinatörlük önerisi yaptı
KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyesi DoçDr Nazım Serkan Burgul, sporun ayrı bir bakanlık olmadığı ülkemizde, Gençlik ve Spor Koordinatörlüğünün kurulmasını önerdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi DoçDr Nazım Serkan Burgul’un konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“KKTC Gençlik ve Spor Bakanlığını yok ettik.Bunu yaptıktan sonrasını ise verimli yönetemedik.
Erken seçim sonrasında birkaç Dünya örneğinde de olduğu gibi en azından Başbakanlığa bağlı müstakil “Gençlik ve Spor Koordinatörlüğünü” örgütlesek nasıl olur?”
 
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