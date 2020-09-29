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Bulaşma zincirini futbol büyüttü

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Alithia gazetesi bulaşma zincirinin büyüdüğünü yazdı.“Futbol nedeniyle, “Ethniku Ahna” kulübünde 27 kişiye koronavirüs tanısı konması üzerine, çevre halkına yönelik test yapılmaya başlandı

Bulaşma zincirini futbol büyüttü
Güney Kıbrıs’ta, dün 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle, bulaşma zincirinin büyüdüğüne dikkat çekildi. 
Alithia gazetesi “Futbol ve Limasol’daki Şirketteki Zincirler Büyüyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 465 test sonucunda 17 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan çoğunun ise Larnaka’daki kontrollerden ve temas zincir takibinden ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, vakalardan bir tanesinin, EthnikuAhnas futbol takımındaki futbolcunun yakın çevresinden olan bir başka futbolcu olduğuna dikkati çekti. 
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak halkı tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.
AHNA’DA TESTLERE BAŞLANDI 
Alithia gazetesi bir başka haberinde, “Ahna”(Düzce) bölgesinde, “EthnikuAhna” kulübünde 27 kişiye  koronavirüs tanısı konması nedeniyle, çevre halkına yönelik test yapılmaya başlandığını yazdı.
Habere göre “Ahna”(Düzce) Muhtarı NikosVasilas yaptığı açıklamada amacın, bölgenin koronavirüsten temizlenmesi  ve yayılmanın önlenmesi  olduğunu belirtti.
Vasilas, bölgede toplam 500 testin yapılacağını da söyledi.  
 
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