Bozatlı anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu olan Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirilirken, Girne Bölgesi şampiyon oldu

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu Cahit Bozatlı Kupası gerçekleştirildi.

Müsabakalardan sonra Girne Bölgesi şampiyon olurken, ikinciliği Lefkoşa Bölgesi, üçüncülüğü Mağusa, dördüncülüğü İskele, beşinciliği Güzelyurt bölgesi kazandı.Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakalarının sonunda müsabakalarda başarılı hakemlere şiltleriverildi.

Taekwondo Karate Budo “Bozatlı Kupasının” ödülleri düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spordan Sorumlu Başbakan yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Bozatlı ailesi verdi.

Ödül töreni öncesi federasyon başkanı Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, müsabakaların anısına özel bir kırış yaptı.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Seden Abu Kıshık 3.Hilal Kara

3.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Açeyla Ergin 2.Hatice Alyanak 3.Zahra Ghaderi5.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Zeynep Keskin 3.Betül Özen

6.Kategori: 1.Fatima Ghaderi 2.Zeynep Zorlu 3.Hande Erşahin

7.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Aleyna Öztürk 3.AleksGodonaova

8.Kategori: 1.Buse Çevik 2.Cemre Su Karagöz 3.Melissa Erarslan

9.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Aşina Yaprak Erışık 3.Gülcan Abdullah

10.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Gözde Abu Kıshık 3.Simirna Erk

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Daniel Korshunov 2.Furkan Efe 3.Alihan Öztürk

2.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Efe Süleyman 3.Mehmet Gidemen

3.Kategori: 1.Talha Bora Kaleci 2.Ali Abbas Amiral 3.Şakir Güvenal

4.Kategori: 1.Çetin Çetinser 2.Kamil Umut Demir 3.Sinan Tüfekçi

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Nazım Efe Hamurcu 3.Ömer Faruk Solak

6.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Şakir Atınç Yağızsoy

7.Kategori: 1.Mehmet Şahin Erişik 2.Murat Amralı 3.Salim Mert Se

8.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Arda Yılmaz 3.Yunus Alaçam

9.Kategori: 1.Halil İbrahim Kurtoğlu 2.Mustafa Ünal 3.Ahmet Solak

10.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Tuğra Tığ 3.Şevket Bilgin

11.Kategori: 1.Samuel Mawuye 2.Yunus Emre Tomak 3.Kerim Karpuz

12.Kategori: 1.Mehmet Güzelmansur 2.Mervan Bayrakçı 3.Taner Kara

13.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2.Mahmut Colayır 3.Zeynel Yıldırım

14.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.İbrahim Çıkmaz 3.Kuzey Kara

15.Kategori: 1.Başel Abdu 2.Davud Joreyev 3.Metin Kara

16.Kategori: 1.Konstantin Fedosyk 2.Barış Sofuoğlu 3.David Mishel

17.Kategori: 1.Aleksandr Didukh 2.Vasily Didukh 3.Artem İvanov 18.Kategori: 1.Farhat Jorayev 2.Kamil Salvanov 3.Dmitri Karimov

