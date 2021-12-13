Bowlingde şampiyonlar UKÜ ve YDÜ

Üniversitelerarası Bowling Şampiyonası’nda erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, kadınlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Bowling Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu.

Girne King’s Bowling Merkezi’nde oynanan karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), kadınlarda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu.KKÜSF’nin bu sezonki ilk organizasyonu olma özelliği taşıyan Bowling Şampiyonası’nda erkeklerde ikincilik Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) olurken, şampiyonada erkeklerin üçüncüsü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.Kadınlarda ise UKÜ’nün şampiyonluğunun ardından ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) olurken, üçüncü basamakta Yakın Doğu Üniversitesi yer aldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan şampiyona sonunda şampiyonlara ve madalya almaya hak kazananlara ödüllerini KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı takdim etti.



