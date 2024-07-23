Boran Bora yine kürsüde!

Kıbrıslı Türk Yüzücü Boran Bora Türkiye'de gerçekleştirilen Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda yine kürsüye çıktı.
Kıbrıslı Türk Yüzücü Boran Bora 20-23 Temmuz'da Türkiye'nin Manisa ilinde gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Yüzme şampiyonasında yine kürsüye çıktı.
Bora, 50 metre serbestte 25,60’lık derecesiyle 4. gelirken, 800 metre serbestte 09.33,43lük derecesiyle KKTC 15-16 ve 17-18yaş rekorunu kırdı.
Boran Bora 25-26 Temmuz’da İstanbul Kınalıada'da yapılacak olan 37. Uluslararası Prens Adalar Yüzme Şampiyonasında kulaç atacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.