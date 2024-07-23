Boran Bora yine kürsüde!

Kıbrıslı Türk Yüzücü Boran Bora Türkiye'de gerçekleştirilen Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda yine kürsüye çıktı.

Kıbrıslı Türk Yüzücü Boran Bora 20-23 Temmuz'da Türkiye'nin Manisa ilinde gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Yüzme şampiyonasında yine kürsüye çıktı.

Bora, 50 metre serbestte 25,60’lık derecesiyle 4. gelirken, 800 metre serbestte 09.33,43lük derecesiyle KKTC 15-16 ve 17-18yaş rekorunu kırdı.

Boran Bora 25-26 Temmuz’da İstanbul Kınalıada'da yapılacak olan 37. Uluslararası Prens Adalar Yüzme Şampiyonasında kulaç atacak.

