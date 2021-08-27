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Boks Federasyonu, Turunç’un yanında

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Boks Federasyonu, Turunç’un yanında
KKTC’nin demir yumruk lakaplı milli boksörü Metin Turunç, 3 Eylül’de İstanbul’da ringe çıkacak. İstanbul’da yapılacak olan müsabakadan da Ukrayna ve Arnavutluk’taolduğu gibi zaferle dönmek isteyen Metin Turunç’a, Boks Federasyonundan da destek geldi.
KKTC Boks Federasyonundan yapılan açıklamada“Lisanslı profesyonel boksörümüz Metin Turunç, 3 Eylül 2021 tarihinde KKTC bayrağını dalgalandırmak için Dünya Boks Şampiyonasında Türkiye’de 3. profesyonel maçına çıkıyor.
Sporcumuz bu maçıda alırsa 4 maç sonra kendi kategorisinde kemerin sahibi olup kemeri KKTC’ye getirecektir. Sporcumuza bu zorlu mücadelesinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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