Boks Federasyonu, Turunç’un yanında

KKTC’nin demir yumruk lakaplı milli boksörü Metin Turunç, 3 Eylül’de İstanbul’da ringe çıkacak. İstanbul’da yapılacak olan müsabakadan da Ukrayna ve Arnavutluk’taolduğu gibi zaferle dönmek isteyen Metin Turunç’a, Boks Federasyonundan da destek geldi.

KKTC Boks Federasyonundan yapılan açıklamada“Lisanslı profesyonel boksörümüz Metin Turunç, 3 Eylül 2021 tarihinde KKTC bayrağını dalgalandırmak için Dünya Boks Şampiyonasında Türkiye’de 3. profesyonel maçına çıkıyor.

Sporcumuz bu maçıda alırsa 4 maç sonra kendi kategorisinde kemerin sahibi olup kemeri KKTC’ye getirecektir. Sporcumuza bu zorlu mücadelesinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.



