Boğaziçi’nde vefalı icraat

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübü, kulübe yıllarca hizmet veren merhum Ayhan Bulut ve Seyit Akşahin’in isimleri kulübün halı sahasına verildiğini açıkladı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübünde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, anlamlı bir icraat gerçekleştirdi.

Ayhan Bulut ve Seyit Akşahin’in isimleri kulübün halı sahasına verilirken, Boğaziçi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Spor Kulübüne yıllarca emek veren alın teri dökenAyhan Bulut ve Seyit Akşahin’in isimleri halı sahamıza verilmiştir.

Ayhan Bulut ve Seyit Akşahin’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.Boğaziçi Spor Kulübü ve köyümüz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız.

Bugünden itibaren bizim için çok değerli isimlerinizi sahalarımıza vererek isimlerinizi ölümsüzleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”



