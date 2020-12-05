Bluefin minikleri,havuza damga vurdu

2020 Sedat Kaplan Anısına Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında toplamda 37 madalya alan Bluefin Yüzme Kulübü,şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, FastFrog Spor Kulübü üçüncü oldu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu (KKSSF), Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanımerhum Sedat Kaplan anısına 2020 Sedat Kaplan Anısına Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası düzenledi.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz düzenlenen yarışlar 7 – 10 yaş minikler – küçükler bireysel yüzme şampiyonasında aileler çocuklarını yağmura rağmen dışarıdan desteklediler.

2020 Sedat Kaplan Anısına Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında toplamda 37 madalya alarakilk sırada tamamlayan Bluefin Yüzme Kulübünü, ikinci Yakın Doğu Üniversitesi ve üçüncü FastFrog Spor Kulübü takip etti. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi dördüncü, ARES Spor Kulübü beşinci ve Karabetça Spor Kulübü altıncı oldu. Yarışta ödülleri Spor Dairesi yetkili Sertaç Bozatlı ile Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yetkilileri verdiler.

