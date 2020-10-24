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Bluefin havuza damga vurdu

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Su Sporları Federasyonunun aradan sonra düzenlediği Celal Öztürk Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 33 madalya ile Bluefin Yüzme Kulübü birinci oldu

Bluefin havuza damga vurdu
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Spor Dairesinin verdiği izinden sonra Su Sporları Federasyonu da faaliyetlerine başladı.
Su Sporları Federasyonu da Celal Öztürk anısına Celal Öztürk Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasıdüzenledi. Küçük yüzücülerin yarışma özlemi giderdiği şampiyona büyük bir çekişme içerisinde geçti.
90 minik ve küçük sporcunun katıldığı şampiyona Covid 19 önlemleri ile yapıldı. Madalya törenine merhumun annesi Ayşen Öztürk ve dayısı Burhan Atunda katıldı.
17’si altın olmak üzere 33 madalya ile Bluefin Yüzme Kulübü’nün birinci olduğu şampiyonada, Yakın Doğu Üniversitesi 26 madalya ile ikinci, ARES Spor Kulübü 9 madalya ile üçüncü oldu.
 
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