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Bisiklette Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı yapıldı

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Bisiklette Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı yapıldı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından organize edilen Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı 20 Şubat Pazar günü gerçekleşti.
Yıldız A, Yıldız B, Kadın ve Master 1 Kadın olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleşen yarışta 19 bisikletçi pedal döndürdü.
Sporcular 64 kilometrelik mesafede Zefir çemberinden start alırken, Güzelyurt giriş çemberinden geri dönüş yaparak yeniden Zefir çemberinde yarışı noktaladılar.
Yıldız A kategorisinde Emre Kaplan (The Bike Academy), Yıldız B kategorisinde Ege Erülkü (The Bike Academy), Kadınlar kategorisinde Sevim Yıldız (Velo Cypri) ve Master 1 Kadınlar kategorisinde ise Birgül Demirel (Velo Cypri) birinciliği elde etti.
Yarışın sonunda IOS Cafe’de düzenlenen ödül töreninde kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.
Sporcular yarışta elde ettikleri derecelerle hem bireysel klasmanda hem de takımsal klasmanda puan kazandılar.
 
Kategorilere göre dereceye giren bisikletçiler şu şekilde:
 
Yıldız A
1.Emre Kaplan    1:43.58       The Bike Academy
2.Kerem Pekmez  1:43.59       Velo Cypri
3.Enes Tekkanat  1:47.00       Ferdi
 
Yıldız B
1.Ege Erülkü                 1:48.17.1    The Bike Academy
2.Mustafa Çavuş          1:48.17.4    The Bike Academy
3.Kerem Kıcım              1:55.28       Velo Speed
 
Kadın
1.Sevim Yıldız              1:50.21       Velo Cypri
2.Aslı Simay Yazıcı      1:52.27       Velo Cypri
3.Doğa Noyan               2:04.16       Velo Cypri
 
Master 1 Kadın
1.Birgül Demirel  1:53.47       Velo Cypri
2.Gönül Çeliker   2:04.16       Ferdi
3.Rabia Küçük     2:10.13       Velo Speed
 
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