Bisiklette yeni takvim açıklandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen yarışları yeniden takvimlendirerek duyurdu.
Federasyon yurt dışı tüm faaliyetleri Covid-19 pandemi önlemleri mahiyetinde iptal ettiğini açıklarken, duyurulan yarış tarihleriyle ilgili yerleri ise daha sonra açıklayacağını belitti.
Federasyondan yapılan açıklamada parkurların duyurulacağı, yarış öncesi talimatlara ve yapılacak duyurulara katılımcıların dikkat etmesi gerektiğini belirtildi.
Bisiklette kalan yarışların yeni tarihleri şöyle:
24 Ekim Cumartesi
Dağ Bisikleti Şampiyonası – Tüm kategoriler
15 Kasım Pazar
KKTC TT Şampiyonası – Tüm kategoriler
21 Kasım Cumartesi
Green Pedal GranFondo / İskele – Tüm kategoriler ve HİB
29 Kasım Pazar
KKTC Yol Şampiyonası – Tüm kategoriler
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