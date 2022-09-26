Bisiklette ulusal şampiyonlar belirlendi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yol Yarışı KKTC Şampiyonası 25 Eylül Pazar günü İskele’de yapıldı ve şampiyonlar belirlendi.
İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele güzergahından oluşan 89 kilometrelik yarışta, Elit erkek, Master-1 erkek ve Master-2 erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 35 bisikletçi pedal çevirdi.
Elit erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen 2:28:00.833’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de kategorisinde birinci oldu.
Master 1 erkek kategorisinde VeloCypri’denEral Aşina 2:27:43.796 ile birinciliğe ulaşırken, Master 2 erkek kategorisinde de yine VeloCypri’den Gülhan Soler 2:34:26.134 birinci geldi.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde 3 ayrı kategoride dereceye bisikletçilere madalyaları ve ve birinci olanlara Ulusal Şampiyonluk mayoları federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
Yol Yarışı KKTC Şampiyonası sonuçları şu şekilde;
Elit Erkek
1.Hüseyin İlker Erçen Ferdi 2:28:00.833
2.Mehmet Özboran Ferdi 2:33:51.963
3.Kemal Avcı Ferdi 2:33:52.020
4.Cemal Özulu Ares 2:33:52.990
5.Bilal Ceral Green PCC 2:33:54.504
6.Altan Yavuz VeloCypri 2:33:55.247
7.Kemal Ekdal Garaduman T. 2:34:04.020
8.Eşref Onbaşı Ferdi 2:34:06.218
9.Reşat Sarp VeloCypri 2:34:22.781
10.Özgür Gülhan Ferdi 2:34:25.294
11.Emrah Gülersoy Ferdi 2:43:31.549
12.Hasan Hoca Green PCC 2:43:31.569
13.Doğa A.Dönmezer Green PCC 2:46:32.442
14.Ahmet T.İskender VeloCypri 2:54:00.820
DNS.Okan Yücel Ferdi -
Master 1 Erkek
1.Eral Aşina VeloCypri 2:27:43.796
2.Buğra Cömert Ferdi 2:28:03.560
3.Kemal Palaz BSD 2:34:30.704
4.Ersan Serinyürek VeloCypri 2:34:31.366
5.Edis Bağzıbağlı Ares 2:34:32.284
6.Salih Kopca VeloCypri 2:34:39.579
7.Yaşar Demirkent Ares 2:37:57.784
DNF.Kamil Pehlivanoğlu Tüfekçi SC -
DNS.Şevket Türel Ferdi -
Master 2 Erkek
1.Gülhan Soler VeloCypri 2:34:26.134
2.Mehmet Beyaz NHG 2:34:28.014
3.Ersan Karayeğen NHG 2:38:36.037
4.Şükrü Günsoy VeloSpeed 2:46:32.921
5.Bilal Bitirim Green PCC 2:51:45.363
6.Tolga Aksu Garaduman T. 2:55:09.959
DNF.Ali Sükan Ferdi -
DNF.Şafak Güngör BSD -
DNS.Cem Dağdelen VeloSpeed -
DNS.Ali Şekerci BSD -
DNS.SerkanKuzhan BSD -
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