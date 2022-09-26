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Bisiklette ulusal şampiyonlar belirlendi

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İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele güzergahından oluşan yarışta Elit erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen 2:28:00.833’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de kategorisinde birinci oldu

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Bisiklette ulusal şampiyonlar belirlendi
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yol Yarışı KKTC Şampiyonası 25 Eylül Pazar günü İskele’de yapıldı ve şampiyonlar belirlendi.
İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele güzergahından oluşan 89 kilometrelik yarışta, Elit erkek, Master-1 erkek ve Master-2 erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 35 bisikletçi pedal çevirdi.
Elit erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen 2:28:00.833’lük derecesiyle hem genel klasmanda hem de kategorisinde birinci oldu.
Master 1 erkek kategorisinde VeloCypri’denEral Aşina 2:27:43.796 ile birinciliğe ulaşırken, Master 2 erkek kategorisinde de yine VeloCypri’den Gülhan Soler 2:34:26.134 birinci geldi.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde 3 ayrı kategoride dereceye bisikletçilere madalyaları ve ve birinci olanlara Ulusal Şampiyonluk mayoları federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
Yol Yarışı KKTC Şampiyonası sonuçları şu şekilde;
 
Elit Erkek
1.Hüseyin İlker Erçen   Ferdi           2:28:00.833
2.Mehmet Özboran       Ferdi           2:33:51.963
3.Kemal Avcı                Ferdi           2:33:52.020
4.Cemal Özulu              Ares           2:33:52.990
5.Bilal Ceral                  Green PCC 2:33:54.504
6.Altan Yavuz               VeloCypri  2:33:55.247
7.Kemal Ekdal              Garaduman T.     2:34:04.020
8.Eşref Onbaşı              Ferdi           2:34:06.218
9.Reşat Sarp                 VeloCypri  2:34:22.781
10.Özgür Gülhan          Ferdi           2:34:25.294
11.Emrah Gülersoy       Ferdi           2:43:31.549
12.Hasan Hoca             Green PCC 2:43:31.569
13.Doğa A.Dönmezer   Green PCC 2:46:32.442
14.Ahmet T.İskender    VeloCypri  2:54:00.820
DNS.Okan Yücel          Ferdi           -
Master 1 Erkek
1.Eral Aşina                  VeloCypri  2:27:43.796
2.Buğra Cömert            Ferdi           2:28:03.560
3.Kemal Palaz               BSD           2:34:30.704
4.Ersan Serinyürek       VeloCypri  2:34:31.366
5.Edis Bağzıbağlı          Ares           2:34:32.284
6.Salih Kopca               VeloCypri  2:34:39.579
7.Yaşar Demirkent        Ares           2:37:57.784
DNF.Kamil Pehlivanoğlu       Tüfekçi SC -
DNS.Şevket Türel                  Ferdi           -
 
Master 2 Erkek
1.Gülhan Soler              VeloCypri  2:34:26.134
2.Mehmet Beyaz           NHG          2:34:28.014
3.Ersan Karayeğen        NHG          2:38:36.037
4.Şükrü Günsoy            VeloSpeed  2:46:32.921
5.Bilal Bitirim               Green PCC 2:51:45.363
6.Tolga Aksu                Garaduman T.     2:55:09.959
DNF.Ali Sükan             Ferdi           -
DNF.Şafak Güngör       BSD           -
DNS.Cem Dağdelen      VeloSpeed  -
DNS.Ali Şekerci            BSD           -
DNS.SerkanKuzhan      BSD           -
 
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