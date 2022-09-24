Bisiklette KKTC şampiyonları belli olacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yol Yarışı KKTC Ulusal Şampiyonası yarın sabah (25 Eylül Pazar) İskele’de gerçekleşiyor.

Genç Erkek, Elit Erkek ve Master Erkek kategorilerinde yapılacak yarışta bisikletçiler, 89 kilometrelik İskele-Geçitkale-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele parkurunda pedal döndürecek.

Yarış sonunda düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları ve birincilere KKTC Ulusal Şampiyonluk mayoları takdim edilecek.

