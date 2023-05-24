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Bisiklet Federasyonu yarış takviminde değişiklik yaptı

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Bisiklet Federasyonu yarış takviminde değişiklik yaptı
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından yarış takviminde değişikliğe gidildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2023 Faaliyet Takviminde yapılan değişiklikler şöyle:
4 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan MTB XC yarışı ileri ki bir tarihe, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan Noyanlar Maraton MTB yarışı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
11 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan Noyanlar Puanlı Kriteryum Yarışı ise 4 Haziran 2023 tarihine alınmıştır.
Noyanlar Puanlı Kriteryum yarışının 4 Haziran 2023 tarihine alınması dolayısıyla kayıt işlemleri teknik toplantı gününe kadar uzatılmış olup federasyon web sitesi üzerinden de kayda açılmıştır.
Daha önce 11 Haziran 2023 tarihi olarak kayıt olanların kayıtları ise 4 Haziran 2023 olarak düzeltilmiştir.
 
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