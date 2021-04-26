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Bisiklet Federasyonu yarış gerçekleştirecek

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunu, 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Takım Zamana Karşı Yarışı ( TTT ) gerçekleştirecek

Bisiklet Federasyonu yarış gerçekleştirecek
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Takım Zamana Karşı Yarışı ( TTT ) 08 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 16:00 Lefkoşa Zefir’destart alacak.
Yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip takımlar veya Herkes İçin Bisiklet (lisansız) sporcularının oluşturduğu takımlar katılabilecek.Takımların en az 4 en fazla 7 sporcudan oluşması gerekmektedir.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonuparkuru, 29 km’lik Zefir – Türkeli Altgeçit – Zefir olarak belirlerken,parkur tüm kategoriler için geçerli olacak.Kulüplerin federasyona tescil ve sporcu lisans işlemlerini en geç 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar tamamlaması gerekecek. 
Bu arada Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 Faaliyet Programında yer alan 24 Nisan 2021 tarihli Dağ Bisikleti ( MTB ) Yarışını, talimatında belirtilen kriterlere uygun sayıda sporcu kaydı olmadığından iptal etmişti.
 
 
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