Bisiklet antrenörleri, belgelerine kavuştu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonun 2021 Yılında Düzenlediği 1. Kademe Antrenörlük Kursunun ödüllerini dağıttı.
Birinci Kademe Antrenörlük Kursunda başarılı antrenörlere belgeleri düzenlenen törende takdim edildi. Başarı belgelerini Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu başkanı Mustafa Cevdet verdi.
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