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Bisiklet antrenörleri, belgelerine kavuştu

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Bisiklet antrenörleri, belgelerine kavuştu
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonun 2021 Yılında Düzenlediği 1. Kademe Antrenörlük Kursunun ödüllerini dağıttı.
Birinci Kademe Antrenörlük Kursunda başarılı antrenörlere belgeleri düzenlenen törende takdim edildi. Başarı belgelerini Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu başkanı Mustafa Cevdet verdi.
 
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