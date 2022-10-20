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Birkan Uzun’un adı cimnastik salonunda yaşayacak

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Akçay’a yapılacak cimnastik salonuna, Kooperatif Merkez Bankasının önerisi, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun kararı ve Cengiz Topel Uzun’un onayıyla merhum Birkan Uzun’un adı verilecek

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Birkan Uzun’un adı cimnastik salonunda yaşayacak
Akçay'da Koopbank bünyesinde bulunan 460 metrekare alana sahip ambar Cimnastik Federasyonu ve Akçay Köyü Muhtarlığı işbirliği ile bölge çocuklarının ve gençlerinin cimnastik sporunu yapabilecekleri bir salona dönüştürülüyor.
Koopbank Genel Müdürlük binasında imzalanan protokol ile ambarın spor salonu olarak kullanımı Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verilmişti.
Akçay köyüne yapılacak olan cimnastik salonu için çalışmalar büyük bir heyecan ve istekle başlarken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Cengiz Topel Uzun’u ziyaret ettiler.
Ziyarette salona Cengiz Topel Uzun’un merhum oğlu Birkan Uzun’un adının salona verilmesi ile ilgili düşünce Cengiz Topel Uzun’a aktarıldı. Konu ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Akçay’a yapılacak olan cimnastik salonu çalışmalarının ilk adımında Kooperatif Merkez Bankasının önerisi ve Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun kararı ile salonumuz adını Birkan Uzun Cimnastik Salonu koymayı kararlaştırdık.
Bu kararımızı da Cengiz Topel Uzun hocamızın onayına sunduk. Cengiz hocamız da bizlerin talebini kırmadı. Uzun, bizlere Birkan Uzun’un adının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamında güzel düşünülmüş bir öneri olduğunu söyleyerek, her türlü desteği de vereceğini bildirip, bizler mutlu ve motive etti.”
 
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