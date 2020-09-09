Bireysel sporlar devam edecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 9 Eylül tarihli toplantısında sporla ilgili alınan kararlar açıklandı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlara göre, antrenman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmayacak.

Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi; (spor salonlarında 200 m2 ve üzeri salonlarda max 25 kişi, 100-200m2 arasındaki spor salonlarında max 15 kişi, 50-100 m2 arasındaki spor salonlarında max 10 kişi, 50 m2 spor salonlarında max 5 kişi olması koşulu ile) devam eden lig maçlarının seyircisiz olarak yapılması kararlaştırıldı.

